PSG orta sahasını Stambouli ile güçlendirdi

ANKARA - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 3 yılın şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'yi İngiliz kulübü Tottenham'dan transfer ettiklerini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, PSG ile Tottenham, 24 yaşındaki Stambouli'nin transferi konusunda anlaştı. PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalayan futbolcunun bonservisine ilişkin bilgi paylaşılmadı fakat Fransız basını, transferin PSG'ye 8,6 milyon avroya mal olduğunu iddia etti.



Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen Stambouli, profesyonel kariyerine başladığı Montpellier ile 2011-12 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Stambouli, 4 sezonluk Montpellier serüveni sonrası 2014 yazında transfer olduğu Tottenham'da ise bir yıl oynadı.

