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Potanın Perileri olimpiyat elemelerine kaldı

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Rusya'yı 68-66 yenen A Milli Takım, turnuvayı beşinci sırada tamamladı ve olimpiyat elemeleri oynamaya hak kazandı.

Potanın Perileri olimpiyat elemelerine kaldı

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Rusya'yı 68-66 yenen A Milli Takım, turnuvayı beşinci sırada tamamladı ve olimpiyat elemeleri oynamaya hak kazandı.

28 Haziran 2015 Pazar 10:03
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Potanın Perileri olimpiyat elemelerine kaldı

ANKARA

2015 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, normal süresi 59-59 biten karşılaşmada Rusya'yı uzatmalarda 68-66 yenerek, Avrupa beşincisi oldu ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmaya iki takım da top kayıplarıyla başlarken periyodun ilk 5 dakikası, 9-6 Rusya'nın üstünlüğüyle geçildi. Milli takım, Sanders ve Nevriye'nin basketleriyle farkın açılmasına izin vermedi ve Rusya, ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. 

Rusya, 2. periyotta Vadeeva ile etkili olurken, Türkiye, Sanders'ın iyi oyununa karşın top kaybı problemi yaşamaya devam etti. Namok ve Prince'in de skora katkı vermesi sonucunda Rusya, periyodun ilk 5 dakikasını 26-19 önde geçti. Sanders ve Işıl ile sayılar bulan "Potanın Perileri"ne, Beglova ve Osipova ile yanıt veren rakip takım, soyunma odasına 32-27 önde giren taraf oldu.

Türkiye, 2. yarıya Birsel ve Sanders basketleriyle başladı ve farkı 1 sayıya indirdi: 33-34. Belyakova'nın sayılarına karşılık Birsel ve Sanders ile basketler bulan Türkiye, periyodun bitimine 4 dakika kala 37-36 öne geçti. Rusya, Kuzina, Vadeeva-Prince ile "Potanın Perileri" ise Alben-Nevriye ikilisiyle skor üretti. Rusya, üstünlüğünü korudu ve 3. çeyrek sonunda 2 sayılık üstünlük yakaladı: 47-45.

Birsel'in 3 sayılık basketiyle 4. periyoda başlayan ay-yıldızlı ekip, Nevriye ve Sanders'ın da skora katkı vermeleri sonucunda 33. dakikada 53-51 ile skor üstünlüğünü yakaladı. Türkiye, iyi savunma yaparak rakibini dış atışlara zorlarken, Işıl Alben ve Sanders ile skor üreterek üstünlüğünü sürdürdü: 59-55. Belyakova ve Osipova ile hücumda etkili olan Rusya, maçın bitimine 11,7 saniye kala skoru 59-59'da eşitledi. Türkiye, son hücumda basket bulamayınca karşılaşmanın normal süresi 59-59 sona erdi.

Türkiye'nin boş hücumları sonucunda Rusya, uzatmalara Kirillova ve Vadeeva'nın basketleriyle başladı. Sanders ve Nevriye ile skor üreten "Potanın Perileri", Olcay'ın son dakika içinde 3 sayılık basketiyle skoru 66-66'da eşitledi ve rakibine mola aldırdı. Maçın bitimine 4,4 saniye kala Işıl ile pota altından basket bulan Türkiye, maçı da 68-66 kazanarak, Avrupa beşincisi oldu.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 08:23
Anahtar Kelimeler:
Olimpiyatönce VatanPotanın Perileri
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