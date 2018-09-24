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Potanın Perileri ikinci maçını kaybetti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Nijerya'ya 74-68 yenildi.

Potanın Perileri ikinci maçını kaybetti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Nijerya'ya 74-68 yenildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:55
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Potanın Perileri ikinci maçını kaybetti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da devam eden 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Nijerya'ya 74-68 mağlup oldu.

Milli takım, grupta ilk kez mağlup olurken, Nijerya da ilk galibiyetini elde etti. 

Karşılaşmaya hücumda hızlı başlayan Türkiye, Işıl Alben'in basketiyle 1. çeyreğin son dakikasında 10 sayılık fark (15-5) yakalarken, periyodu da 15-7 önde geçti. 

Mücadelenin ikinci periyoduna Esra Ural Topuz'un hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla başlayan milli takım, 12. dakikada 19-7'lik skorla farkı 12 sayıya çıkardı. Yakaladığı farkın ardından üst üste top kayıpları yapan A Milli Takım'da uzun oyunculardan Holingsvorth 17. dakikada üçüncü faulüne ulaştı. Bu oyuncunun kenarda bulunduğu dakikalarda oynayan Esra Ural Topuz da 18. dakikada sakatlanırken, milli takım alan savunmasına döndü. Ribauntlarda zorlanan ve farkın erimesine engel olamayan Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 32-29 üstün tamamladı. 

Milli takımda Holingsvorth, ikinci yarının hemen başında 4. faulünü aldı. Pota altındaki oyuncularını istediği gibi kullanamayan Türkiye, rakibinin alan savunması karşısında da sayı bulmakta zorlandı ve 22. dakikada Ogoke'nin basketiyle 36-35 geriye düştü. Üçüncü çeyrekte 21. dakikada Işıl Alben ile üç sayılık basket bulabilen milli takım, ardından 8 dakikadan fazla süre skor üretemedi ve 29. dakikada 17 sayı (52-35) geriye düştü. Son dakika içinde 7 sayı üreten milliler, 3. periyot sonunda farkı 10 sayıya kadar düşürdü: 52-42.

Karşılaşmanın son periyodunda büyük mücadele veren milliler, Olcay Çakır Turgut'un üst üste basketleriyle 37. dakikada farkı 6 sayıya indirmeyi başardı: 63-57. Maç içinde yaşadığı şanssızlıklara rağmen oyundan kopmayan Türkiye, Olcay Çakır Turgut ile bir basket daha buldu ve 39. dakikada farkı 4 sayıya (67-63) indirdi. Türkiye, oyuna ortak olduğu anlarda iki kritik hücumdan boş dönünce, sahadan 74-68 mağlup ayrıldı.

Bu arada Nijerya, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini milli takıma karşı aldı.  

 Kupanın ikinci gününde 4 grupta 8 maç oynandı

Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ikinci gününde 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Millilerin grubundaki Avustralya ise Arjantin'i 84-43 mağlup etti.

Öte yandan ABD, Çin'i 100-88 yenerek ikide iki yaptı ve D Grubu'nda liderliği garantileyerek çeyrek finale kaldı.

Grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu: 

Fransa-Yunanistan: 75-71

Kanada-Güney Kore: 82-63

B Grubu:

Nijerya-Türkiye: 74-68

Arjantin-Avustralya: 43-84

C Grubu:

Belçika-Japonya: 75-77

İspanya-Porto Riko: 78-53

D Grubu:

Senegal-Letonya: 70-69

Çin-ABD: 88-100

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Basketbol Takımı2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu
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