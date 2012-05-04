Potada play-off heyecanı başlıyor

İSTANBUL - Beko Basketbol Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor.



Normal sezon sonunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Galatasaray Medical Park, Banvit, Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz, Fenerbahçe Ülker, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkim ve TOFAŞ, play-off çeyrek finalinde yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Play-off'ta yarın Galatasaray Medical Park-TOFAŞ ve Banvit-Aliağa Petkim, 6 Mayıs Pazar günü de Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş Milangaz-Fenerbahçe Ülker çeyrek final serileri ilk maçları yapılacak.

Play-off mücadelelerinde tüm maçlar 0-0 eşitlikle başlayacak. Çeyrek final müsabakaları kazanılmış 2 maç üzerinden oynanırken, bu turdaki ilk maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında, ikinci maç rakip sahada ve gerekmesi durumunda üçüncü ve son maç ise yine sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak.