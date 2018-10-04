Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96362
ALTIN
234.907
DOLAR
6.0765
STERLİN
7.8883
EURO
6.9856
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi

Potada maçlar 14 salonda oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak.

Potada maçlar 14 salonda oynanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:43
0 Okunma
Potada maçlar 14 salonda oynanacak

Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe'nin hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 500 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor. 

En az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda

Yeni sezonda en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salon bin 300 seyirci kapasiteli. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesGalatasaray2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıThy Avrupa Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
Trabzonspor'dan Muharrem Usta için hukuki girişim
Trabzonspor'dan Muharrem Usta için hukuki girişim
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü
Afyonkarahisar'a 2018 MXGP ödülü
Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma
Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma
'Ankaragücü'nün yarınları çok daha aydınlık olacak'
'Ankaragücü'nün yarınları çok daha aydınlık olacak'
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da rakiplerini zorluyor
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da rakiplerini zorluyor
Rodallega: Karaman güven verdi
Rodallega: Karaman güven verdi
Jahovic'e 2 maç ceza
Jahovic'e 2 maç ceza

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ