Potada derbi heyecanı

İSTANBUL - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Milangaz ile Fenerbahçe Ülker, play-off çeyrek final serisinin ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş Milangaz Arena'daki derbi saat 15.00'te başlayacak.

Ligin normal sezonunu siyah-beyazlı takım 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle 4. sırada tamamlarken, sarı-lacivertli ekip ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonrası 5. sırada yer aldı.

Beşiktaş Milangaz, normal sezonda Fenerbahçe Ülker'i ilk yarıda 83-78 mağlup ederken, sarı-lacivertli ekip ise ikinci yarıdaki karşılaşmada rakibine 86-82 üstünlük sağlamıştı.

Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım rakibini eleyerek, yoluna yarı finalde devam edecek.

Play-off çeyrek final mücadelesi 0-0 başlayacak. Ligi 4. sırada bitiren Beşiktaş Milangaz, rakibine karşı saha avantajını elinde bulunduruyor. İki ekip arasındaki 2. maç ise 9 Mayıs Çarşamba günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.

Yarınki derbiyi, kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca konuk Fenerbahçeli taraftarlar salonda izleyemeyecek.