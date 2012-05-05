Potada derbi heyecanı

Beşiktaş Milangaz Arena'daki derbi saat 15.00'te başlayacak.
Ligin normal sezonunu siyah-beyazlı takım 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle 4. sırada tamamlarken, sarı-lacivertli ekip ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonrası 5. sırada yer aldı.
Beşiktaş Milangaz, normal sezonda Fenerbahçe Ülker'i ilk yarıda 83-78 mağlup ederken, sarı-lacivertli ekip ise ikinci yarıdaki karşılaşmada rakibine 86-82 üstünlük sağlamıştı.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım rakibini eleyerek, yoluna yarı finalde devam edecek.
Play-off çeyrek final mücadelesi 0-0 başlayacak. Ligi 4. sırada bitiren Beşiktaş Milangaz, rakibine karşı saha avantajını elinde bulunduruyor. İki ekip arasındaki 2. maç ise 9 Mayıs Çarşamba günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.
Yarınki derbiyi, kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca konuk Fenerbahçeli taraftarlar salonda izleyemeyecek.
AA