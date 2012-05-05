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Potada derbi heyecanı

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Milangaz ile Fenerbahçe Ülker, yarın karşı karşıya gelecek.

Potada derbi heyecanı

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Milangaz ile Fenerbahçe Ülker, yarın karşı karşıya gelecek.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 13:28
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Potada derbi heyecanı
İSTANBUL - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Milangaz ile Fenerbahçe Ülker, play-off çeyrek final serisinin ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Milangaz Arena'daki derbi saat 15.00'te başlayacak.
Ligin normal sezonunu siyah-beyazlı takım 22 galibiyet ve 8 yenilgiyle 4. sırada tamamlarken, sarı-lacivertli ekip ise 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet sonrası 5. sırada yer aldı.
Beşiktaş Milangaz, normal sezonda Fenerbahçe Ülker'i ilk yarıda 83-78 mağlup ederken, sarı-lacivertli ekip ise ikinci yarıdaki karşılaşmada rakibine 86-82 üstünlük sağlamıştı.
Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takım rakibini eleyerek, yoluna yarı finalde devam edecek.
Play-off çeyrek final mücadelesi 0-0 başlayacak. Ligi 4. sırada bitiren Beşiktaş Milangaz, rakibine karşı saha avantajını elinde bulunduruyor. İki ekip arasındaki 2. maç ise 9 Mayıs Çarşamba günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.
Yarınki derbiyi, kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca konuk Fenerbahçeli taraftarlar salonda izleyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 05:28
Anahtar Kelimeler:
Pota
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