Potada derbi Galatasaray'ın

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan iki takım da ilk dakikalarda skor bulmakta zorlandı. 6. dakikaya 5-4 önde giren Galatasaray Medical Park, Tutku'nun oyuna dahil olmasıyla hücumda daha etkili bir mücadele sergiledi ve yakaladığı 7-2'lik seriyle 8. dakikada durumu 12-6 yaptı. Savunma disiplinini bozmayan sarı-kırmızılı takım, uzun oyuncularıyla skor üretmeyi sürdürerek ilk periyotu 19-11 üstün geçti.

İkinci periyota Ersin ve Hawkins'in basketleriyle başlayan Beşiktaş Milangaz, 12. dakikada farkı 3 sayıya (21-18) indirdi. Ancak daha sonra boyalı alanda Andric'in muhteşem performansıyla rakibine karşılık veren Galatasaray Medical Park, Lakovic ve Gordon'un da katkısıyla 18. dakikada farkı 14 sayıya (36-22) çıkardı. Hücumda Mensah Bonsu ve Hawkins'ten istediği verimi alamayan ve savunmada da zayıf kalan Beşiktaş Milangaz karşısında, Furkan ile basketler bulmaya devam eden ev sahibi ekip, ilk yarıyı 42-28 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili mücadelesini taşıyan Galatasaray Medical Park, Dedovic ve Gordon'un basketleriyle 27. dakikada farkı 17 sayıya (52-35) çıkardı. Periyotun ilk dakikalarında skor bulmakta zorlanan Beşiktaş Milangaz, rakibinin etkili savunması karşısında aradığını dış atışlarda buldu. Siyah-beyazlı takım, dış atışlarda Barış, Hawkins, Arroyo ve Serhat, pota altında da Mensah Bonsu ile 14-2'lik bir seri yakaladı ve 28. dakikada farkı 5 sayıya (54-49) düşürdü. Beşiktaş Milangaz'ın iyi bir geri dönüş yaptığı karşılaşmada, son periyota 58-53 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte Galatasaray Medical Park, Lakovic, Gordon ve Cevher'in üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü sürdürürken, Beşiktaş Milangaz, Erceg'in skorer mücadelesiyle oyunda kalmaya çalıştı. İki takımın da kontrollü oynamayı tercih ettiği çekişmeli karşılaşmanın son iki dakikasına Galatasaray Medical Park, 70-64 önde girdi. Maçın bitimine 1 dakika 12 saniye kala Beşiktaş Milangaz, Serhat Çetin'in üç sayılık basketiyle farkı 3 sayıya (72-69) indirdi. Bitime 39 saniye kala Gordon kullandığı serbest atışlardan isabet sağlayamazken, Beşiktaş Milangaz'ın hücumunda Serhat, maçın tamamlanmasına 33 saniye kala iki serbest atışı da sayıya çevirdi ve farkı 1 sayıya (72-71) indirdi. Ardından Galatasaray Medical Park'ın yaptığı hücumda Gordon'un atışı isabetli olmazken, ribaundu sarı kırmızılılar aldı. Bitime 14 saniye kala Cevher kullandığı iki serbest atıştan 1'ini sayıya çevirdi ve farkı 2 sayıya (73-71) çıkardı. Beşiktaş Milangaz'ın hücumunda bitime 3 saniye kala Arroyo'nun üç sayılık atışı çemberin içinden dönerken, Galatasaray Medical Park bitime 2 saniye varken Furkan'ın serbest atıştan kazandırdığı sayılarla skoru 75-71 yaptı. Beşiktaş Milangaz son hücumunda Kemp ile 3 sayılık basket bulurken, Galatasaray Medical Park, karşılaşmadan 75-74 galip ayrıldı.