Potada büyük heyecan başlıyor

İSTANBUL - Şampiyona, daha önce Dünya Basketbol Şampiyonası, Dünya Güreş Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

En skorer Nikos Galis

1988 yılından itibaren düzenlenen Dörtlü Finallerin en skorer oyuncusu 231 sayı ile Nikos Galis olurken; 25 yıllık Dörtlü Final tarihinde 73 ribauntla Smodis en fazla ribaunt alan oyuncu, Papaloukas ise 56 asistle en fazla asist yapan oyuncu durumunda bulunuyor.

7 ülkeden 8 hakem görev alacak

Şampiyonada 7 ülkeden 8 hakem görev alırken, Türk hakemler Recep Ankaralı ve Tolga Şahin de İstanbul'daki organizasyonda düdük çalacak.

7. kez Dörtlü Final'de görev yapacak Finlandiyalı Jungebrand, Finallerin en tecrübeli hakemi durumunda.

Son şampiyon Panathinaikos

İstanbul'da yarın başlayacak organizasyonda mücadele edecek son şampiyon Panathinaikos, toplamda 6 kez kupayı müzesine götürdü.

Panathinaikos'un Dörtlü Final'de en büyük kozu, Avrupa Ligi'nde 8 kezle, en çok şampiyonluk yaşayan başantrenör konumunda bulunan Sırp Zeljko Obradovic olacak.

En çok İtalyanlar kazandı

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda en çok İtalyan takımları mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekipleri 13 şampiyonluk ile ilk sırada yer alırken, İspanyollar 11 kezle ikinci sırada bulunuyor.

Dörtlü Final'de bu sezon 2 takımla yer alan Yunanistan, 7 şampiyonlukla üçüncü durumda.