Avrupa

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THY Avrupa Ligi

'nde heyecan, 12. hafta maçlarıyla sürecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 16 Aralık Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.

Son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Üst üste 3 galibiyet elde eden Anadolu Efes, yarın Alman ekibi Brose Bamberg'e konuk olacak. Brose Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.45'te oynanacak.

Organizasyonda oynadığı son 2 maçta mağlup olan Galatasaray Odeabank, 16 Aralık Cuma günü evinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini Abdi İpekçi Arena'da ağırlayacak.

Arka arkaya 4 maçını kazanan Fenerbahçe, 16 Aralık Cuma günü haftanın son karşılaşmasında Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak. Olimpik Spor Merkezi'nde yapılacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

19.00 Unics Kazan (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.00 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Maccabi FOX (İsrail)

22.45 Brose Bamberg (Almanya) - Anadolu Efes (Türkiye)

16 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20.30 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Fenerbahçe (Türkiye)

AA