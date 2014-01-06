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Potada 8. galibiyetini aldı

Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın Olin Edirne'yi 98-77 yendiği maç sonrası olay çıktı.

Potada 8. galibiyetini aldı

Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ın Olin Edirne'yi 98-77 yendiği maç sonrası olay çıktı.

06 Ocak 2014 Pazartesi 08:56
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Potada 8. galibiyetini aldı
EDİRNE

Beko Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Liv Hospital, Olin Edirne'yi deplasmanda 98-77 yenerek, üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikası 11-11 berabere geçildi. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan ve dış atışlardan sayılar üreten Galatasaray Liv Hospital, üstünlüğü ele geçirdi ve ilk çeyreği 29-23 önde tamamladı.

Olin Edirne, ikinci çeyrekte Washington ve Francis'in basketleriyle rakibini yakalamaya çalıştıysa da sarı-kırmızılılar, etkili oyunlarını sürdürüp farkı açtı ve soyunma odasına 53-38 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Liv Hospital, özellikle dış atışlarda başarılı olup, üstünlüğünü sürdürdü. Üçüncü çeyreğin tamamlanmasına  bir buçuk dakika kala sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 5 dakika ara verildi. Sarı-kırmızılılar, 3. periyodu da 18 sayı farkla 75-57 önde tamamladı.

Son çeyreğe Reha Öz'ün basketleriyle giren ev sahibi ekip, karşılaşmanın tamamlanmasına 6 dakika kala rakibiyle arasındaki farkı 14'e düşürdü: 67-81. Ancak sarı-kırmızılılar Ender Arslan ve Göksenin Köksal'ın basketleriyle aradaki farkı yeniden açtı ve sahadan 98-77 galip ayrıldı.

Galatasaray Liv Hospital, 3 sayılık atışlarda yüzde 62'lik (29'da 18 isabet) bir başarı oranı yakalarken, maç boyunca da 30 asist yaptı.x

Maç sonrası olay çıktı

Karşılaşmanın bitiminde, sarı-kırmızılı taraftarlar, ev sahibi Olin Edirne taraftarlarının salonu boşaltmasına kadar tribünde tutuldu. Bu sırada bazı taraftar grupları polisle tartıştı. Tartışma dışarıda da sürürken, sarı-kırmızılı bazı taraftarların otobüslerine giderken polise taş atmaları nedeniyle güvenlik güçleri biber gazıyla müdahalede bulundu.

Atılan taşlar nedeniyle bir polis memuru başından yaralandı, çok sayıda taraftar ve polis memuru gazdan etkilendi. Yaralanan polis memuruna müdahale salon dışındaki ambulansta yapıldı.

Kontrollü olarak otobüslere bindirilen Galatasaraylı taraftarlara polis, Edirne çıkışına kadar eşlik etti.

AA

Son Güncelleme: 06.01.2014 08:59
Anahtar Kelimeler:
GS
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