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Potada 37 yıllık hasret sona erdi

Anadolu Efes'i 80-76 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Milangaz, 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

Potada 37 yıllık hasret sona erdi

Anadolu Efes'i 80-76 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Milangaz, 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.

12 Haziran 2012 Salı 08:25
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Potada 37 yıllık hasret sona erdi

İSTANBUL

Beko Basketbol Ligi play-off final serisi 6. maçında Anadolu Efes'i 80-76 yenerek 2011-2012 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Milangaz, 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi.
Siyah-beyazlılar, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan serinin 6. maçında rakibini 80-76 mağlup ederek, seride durumu 4-2 yaptı ve 37 yıl sonra tarihindeki 2. şampiyonluğuna ulaştı.
Beşiktaş, ilk şampiyonluğunu 1974-75 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak kazanmıştı. 
Siyah-beyazlılar, ayrıca 1983-84 sezonundan beri uygulanan play-off sisteminde ilk kez şampiyon oldu.

Tarihi bir sezon yaşadık
Beşiktaş Milangaz'da başantrenör Ergin Ataman, tarihi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Bir önceki karşılaşmada Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olmayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını hatırlatan Ataman, ''Bugüne kısmetmiş. Taraftarlarımızın önünde 3. kupayı müzemize götürmek büyük gurur oldu'' dedi. 
Bir gazetecinin ''Gelecek sezona ilişkin planlamanız nedir?'' şeklindeki sorusunu Ataman, ''Beşiktaş taraftarının istediği şeyi yapacağım, Beşiktaş futbol takımının teknik direktörlüğüne geçeceğim(!) Quaresma, Almeida ile ilgili kararlarımızı vereceğiz. Başkanımız onay verirse değerlendireceğiz. Şu ana kadar aldığım tek teklif var o da twitter üzerinden taraftarların yaptığı bu teklif. Neden olmasın? Onu da yaparız'' şeklinde espri yaparak cevapladı.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:26
Anahtar Kelimeler:
BJK
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