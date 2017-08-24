Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109815
ALTIN
143.964
DOLAR
3.4794
STERLİN
4.4628
EURO
4.1057
'Altınbeşik' büyülüyor
'Altınbeşik' büyülüyor
İlklerin güreşçisi Yasemin Adar
İlklerin güreşçisi Yasemin Adar
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Bayramda yola çıkacaklara uyarılar
Bayramda yola çıkacaklara uyarılar
Galatasaray 3'te 3 peşinde
Galatasaray 3'te 3 peşinde

Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcuya yer verildi.

Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcuya yer verildi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 16:25
0 Okunma
Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda Süper Lig'den üç futbolcu

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Fernando Santos tarafından belirlenen 24 kişilik kadroda, Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma ile Göztepe'nin kalecisi Beto yer aldı.

Kadroya çağrılan Galatasaray'ın eski futbolcusu Leipzigli Bruma ise grup maçlarında forma giymesi durumunda ilk kez milli forma heyecanı yaşayacak.

B Grubu'nda 15 puanla ikinci sırada yer alan Portekiz, 31 Ağustos'ta Faroe Adaları'nı konuk ederken, 3 Eylül'de ise Macaristan deplasmanına çıkacak.

Portekiz'in kadrosu şöyle:

Kaleciler: Beto (Gözpete), Bruno Varela (Benfica), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Defans: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Eliseu (Benfica), Fabio Coentrao (Sporting Lizbon), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (West Ham United), Pepe (Beşiktaş)

Orta saha: Adrien Silva (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Nelson Oliveira (Norwich), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

AA

Anahtar Kelimeler:
Portekiz Futbol FederasyonuPortekiz Milli TakımıRicardo Quaresma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Galatasaray-Sivasspor maçına büyük ilgi
Evin Demirhan bronz madalya maçına çıkacak
Evin Demirhan bronz madalya maçına çıkacak
Yakın Doğu Üniversitesi Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi
Yakın Doğu Üniversitesi Hollingsvorth ile sözleşme yeniledi
Trabzonspor'da iki ayrılık
Trabzonspor'da iki ayrılık
İlklerin güreşçisi Yasemin Adar
İlklerin güreşçisi Yasemin Adar
Galatasaray 3'te 3 peşinde
Galatasaray 3'te 3 peşinde
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar yarın çekiliyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar yarın çekiliyor
Yıldırım'dan Dünya Güreş Şampiyonu Kayaalp'e tebrik
Yıldırım'dan Dünya Güreş Şampiyonu Kayaalp'e tebrik
'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor
'Devler Ligi'nde gruplar belli oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ