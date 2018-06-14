Portekiz ile İspanya 36. randevuda

Portekiz ile İspanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynayacakları B Grubu mücadelesi ile tarihlerinde 36. kez karşı karşıya gelecek.

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Rekabette İspanya üstün

İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne dek yapılan 35 maçın 16'sını İspanya kazanırken, Portekiz 6 müsabakada sahadan mutlu ayrıldı. Rekabette 13 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda İspanya'nın 72 golüne, Portekiz 41 golle yanıt verebildi.

Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası'nda daha önce yalnızca 1 kez karşı karşıya geldi. 2010'da Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın son 16 turu mücadelesinde kazanan taraf, 1-0'lık sonuçla İspanya olmuştu. O maçta İspanyollara galibiyeti getiren golü 63. dakikada David Villa atmıştı.

97 yıllık köklü rekabet

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki 97 yıllık köklü rekabette ilk maç, 18 Aralık 1921'de Madrid'de oynandı.

Madrid'deki özel maçı kazanan, 3-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu.

Portekiz ve İspanya arasındaki rekabette en farklı galibiyeti İspanya, 9-0'lık sonuçla aldı. 11 Mart 1934'te Madrid'de oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında İspanya, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadeleyi 9-0 kazanmayı başardı.

Portekiz, güçlü rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini ise 17 Kasım 2010'da Lizbon'da oynanan hazırlık maçını 4-0 kazanarak elde etti.

Portekiz ilk 15 maçı kazanamadı

İki komşu ülke arasındaki köklü rekabette Portekiz, ilk 15 maçta galibiyet yüzü göremedi.

1921'de başlayan rekabette Portekiz, ilk galibiyetini 26 yıl sonra 1947'de elde etti. Lizbon'da oynanan rekabetteki 16. maçı Portekiz 4-1 kazanarak şanssızlığını kırdı.

Son maç 2012'de

Portekiz ve İspanya, son olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaştı.

Donetsk'te oynanan, 90 dakikası ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta İspanya, rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final maçında da İtalya'yı 4-0 yenen İspanya, Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.