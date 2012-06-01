Portekiz ile 8. randevu

İSTANBUL - İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 7 karşılaşmanın sadece 1'ini

kazanırken, 6'sında ise

sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 2'si özel geride kalan 7 maçta

5,

ise 15 gol attı.



Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelirken, bu maçı ay-yıldızlı ekip 3-1'lik skorla kazandı. Türk Milli Takımı, Portekiz ile daha sonra yaptığı 6 maçı da yitirirken, son 4 karşılaşmada rakip filelere gol bile atamadı.