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Portekiz ile 8. randevu

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Portekiz ile 8. kez karşı karşıya gelecek

Portekiz ile 8. randevu

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Portekiz ile 8. kez karşı karşıya gelecek

01 Haziran 2012 Cuma 12:39
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Portekiz ile 8. randevu
İSTANBUL - İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 7 karşılaşmanın sadece 1'ini Türkiye kazanırken, 6'sında ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. 5'i resmi, 2'si özel geride kalan 7 maçta Türkiye 5, Portekiz ise 15 gol attı.

Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelirken, bu maçı ay-yıldızlı ekip 3-1'lik skorla kazandı. Türk Milli Takımı, Portekiz ile daha sonra yaptığı 6 maçı da yitirirken, son 4 karşılaşmada rakip filelere gol bile atamadı.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:40
Anahtar Kelimeler:
Türkiye-Portekiz
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