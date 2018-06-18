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Polonya ile Senegal ilk kez karşı karşıya

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Polonya ile Senegal tarihlerindeki ilk maçlarına çıkacak.

Polonya ile Senegal ilk kez karşı karşıya

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Polonya ile Senegal tarihlerindeki ilk maçlarına çıkacak.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:28
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Polonya ile Senegal ilk kez karşı karşıya

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda yer alan Polonya ile b tarihlerindeki ilk maçı yarın oynayacak.

İki takım daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

H Grubu'nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya-Senegal mücadelesi başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak.

Avrupa temsilcisi Polonya ve Afrika kıtasından Senegal'in yer aldığı H Grubu'nda Güney Amerika'dan Kolombiya ve Asya'dan da Japonya da yer alıyor.

Polonya 12 yıl sonra yeniden

Son iki Dünya Kupası'na katılamayan Polonya, 12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda boy gösterecek.

Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, 31 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda 3. olarak en büyük başarılarına ulaştı.

Polonya, FIFA dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor. Avrupa ekibi, Dünya Kupası öncesinde 8. basamakta bulunuyor.

Senegal 2. Dünya Kupası'nda

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden bu başarıyı yaklayan Senegal, kupa tarihinde 5 maça çıktı. İki galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı.

Kupada oynadığı 5 maçta 7 gol atan Senegal kalesinde ise 6 gol gördü.

Afrika ekibi, FIFA Dünya sıralamasında ise 27. sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıPolonyaSenegal
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