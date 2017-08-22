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'Polonya'da madalya kovalayacağız'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, "Altyapılarda madalyalar aldık ama artık sıra Avrupa Erkeler Voleybol Şampiyonası'nda ağabeylerinin getireceği madalyada. İlk hedefimiz bu şampiyonada yer almaktı." dedi.

'Polonya'da madalya kovalayacağız'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, "Altyapılarda madalyalar aldık ama artık sıra Avrupa Erkeler Voleybol Şampiyonası'nda ağabeylerinin getireceği madalyada. İlk hedefimiz bu şampiyonada yer almaktı." dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 11:50
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'Polonya'da madalya kovalayacağız'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 25 Ağustos-3 Eylül'de Polonya'da düzenlenecek 2017 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımın madalya kazanacağına inandığını söyledi.

Üstündağ, yaptığı açıklamada, son şampiyon Fransa'nın yanı sıra, Hollanda ve Belçika'yla aynı grupta yer aldıklarını, ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu belirtti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın artık bu seviyelerde madalya kovalaması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, şöyle konuştu:

"İçimizden madalya kazanmak geçiyor. Polonya'da madalya kovalayacağız. İnanın bana bu olabilir. Önümüzdeki yıllarda çok daha önemli jenerasyonlar geliyor. Altyapılarda madalyalar aldık ama artık sıra ağabeylerinin getireceği madalyada. Kadınlarda Türkiye'de takım sporlarında voleybol bir numaradır. Takım sporlarında Türk voleybolu nerelerde olduğunu görüyorsunuz. Erkek voleybolundaki hedefimiz olan madalyayı da yakalarsak bir isteğimiz daha gerçekleşmiş olacak."

"Bundan sonra iş oyunculara düşüyor"

Mehmet Akif Üstündağ, zorlu bir grupta yer aldıklarını ancak oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

Statü gereği grup birincilerinin doğrudan çeyrek finale çıktığın, ikinci ve üçüncülerin ise ikinci tur maçı oynadığını hatırlatan Üstündağ, "Grubunda sonuncu olan takımlar evine dönüyor. İlk hedefimiz bu şampiyonada yer almaktı. Çocuklar bunu başardı ama bundan sonra da başarı devam etmeli. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Artık iş oyunculara düşüyor. Teknik ekibe ve oyunculara güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Üstündağ, "Ülkemizin yüzünü bu çocuklar güldürecek. Ülke olarak bugünleri arzuluyoruz ve hak ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Voleybol FederasyonuPolonya
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