Polonya: 1 - Yunanistan: 1

ANKARA - Polonya, karşılaşmanın ilk yarısını Lewandowski'nin 17. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. Yunanistan'dan Papastathopulos, 44. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Yunanistan, karşılaşmanın 51. dakikasında Salpingidis'in golüyle 1-1'lik beraberliği sağladı.

69. dakikada Polonya kalecisi Szczesny, ceza sahasında Salpingidis'i düşürdü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Karagunis'in penaltı vuruşunda Polonya kalecisi Tyton topun ağlara gitmesini ve Yunanistan'ın öne geçmesini engelledi.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı ve iki takım da şampiyonaya 1 puanla başladı.