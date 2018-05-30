Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
105504
ALTIN
187.441
DOLAR
4.4919
STERLİN
5.9665
EURO
5.2093
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Sınav stresini yenmenin formülü; İnan, harekete geç, başar!
Sınav stresini yenmenin formülü
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan

Podyumu bırakmak istemiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada zirveyi zorlamayı hedefliyor.

Podyumu bırakmak istemiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada zirveyi zorlamayı hedefliyor.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:51
0 Okunma
Podyumu bırakmak istemiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ter döken milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ikinci yarışında ikinci olarak şampiyonada ilk podyum heyecanını yaşadı.

Gözünü, 8-10 Haziran'da Çekya'da yapılacak olan şampiyonanın 7. ayağına diken Toprak, yaptığı açıklamada, superbike organizasyonunun büyük ve zor bir şampiyona olduğunu söyledi.

"Sorumluluğum daha da arttı"

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun motosikleti bırakmasının ardından sorumluluğunun daha da arttığını vurguladı.

Sofuoğlu'nun milletvekili adaylığının açıklanmasının ardından çıktığı ilk yarışta podyumu yakalamasının çok iyi olduğunu anlatan Razgatlıoğlu, "Yarışlara onunla beraber gitmeye alıştık, onsuz zor oluyor. Bir yarışıma geleceğine söz verdi, inşallah o geldiği zaman daha da güzel olur." şeklinde konuştu.

Toprak, yarışlara çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyon oldu, ben de İnşallah Superbike'de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Diğer taraftan da Öncü kardeşler MotoGP yolunda. İnşallah onlar da MotoGP yolunda şampiyon olacaklar. Böyle devam etmeye çalışıyoruz, az kişiyiz. İnşallah Türkleri dünyaya daha iyi duyuracağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli MotosikletçiToprak RazgatlıoğluDünya Superbike Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması
Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
NBA'de finalin adı değişmedi
NBA'de finalin adı değişmedi
NBA'de ilk finalist belli oldu
NBA'de ilk finalist belli oldu
A Milli Futbol Takımı İran'ı konuk ediyor
A Milli Futbol Takımı İran'ı konuk ediyor
Türkiye Tenis Ligi kuruluyor
Türkiye Tenis Ligi kuruluyor
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
'İstanbul'da yeniden maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz'
Emre Belözoğlu 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de
Emre Belözoğlu 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de
Göztepe'nin 28. teknik direktörü Bayram Bektaş
Göztepe'nin 28. teknik direktörü Bayram Bektaş

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ