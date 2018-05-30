Podyumu bırakmak istemiyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ter döken milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen sezonun 6. ayağındaki ikinci yarışında ikinci olarak şampiyonada ilk podyum heyecanını yaşadı.

Gözünü, 8-10 Haziran'da Çekya'da yapılacak olan şampiyonanın 7. ayağına diken Toprak, yaptığı açıklamada, superbike organizasyonunun büyük ve zor bir şampiyona olduğunu söyledi.

"Sorumluluğum daha da arttı"

Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun motosikleti bırakmasının ardından sorumluluğunun daha da arttığını vurguladı.

Sofuoğlu'nun milletvekili adaylığının açıklanmasının ardından çıktığı ilk yarışta podyumu yakalamasının çok iyi olduğunu anlatan Razgatlıoğlu, "Yarışlara onunla beraber gitmeye alıştık, onsuz zor oluyor. Bir yarışıma geleceğine söz verdi, inşallah o geldiği zaman daha da güzel olur." şeklinde konuştu.

Toprak, yarışlara çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyon oldu, ben de İnşallah Superbike'de dünya şampiyonu olmak istiyorum. Diğer taraftan da Öncü kardeşler MotoGP yolunda. İnşallah onlar da MotoGP yolunda şampiyon olacaklar. Böyle devam etmeye çalışıyoruz, az kişiyiz. İnşallah Türkleri dünyaya daha iyi duyuracağız."