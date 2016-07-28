Podolski'den Mario Gomez yorumu

Alman basınına açıklamada bulunan Lukas Podolski, Mario Gomez'in Beşiktaş'tan ayrılma kararına ilişkin, "Biri köprüden atladı diye ben de arkasından atlamak zorunda değilim. Başkalarıyla aynı şeyleri yapmam gerekmiyor." şeklinde değerlendirme yaptı.

Galatasaray'da kalacağını vurgulayan Podolski, "Ben kendi kararlarımı verebilecek yaştayım." ifadesini kullandı.

Takımının yeni sezon hazırlıklarına gelecek hafta katılması beklenen 31 yaşındaki futbolcu, medyanın spekülasyon yapmak istediğini belirterek, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayla sahada yer almak için sabırsızlandığını kaydetti.