Podolski zaman istedi

BERLİN - Podolski, Bild gazetesine verdiği röportajda, sarı-kırmızılı taraftarların kendisini havalimanında karşılamalarının harika olduğunu belirterek, "Binlerce taraftarın havalimanında beklemeleri inanılmaz. Bu taraftarlara hayal kırıklığı yaşatmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

İnsanların, başka bir lige, başka bir ülkeye gittiğinde kendisinden harikalar beklediğini ifade eden Podolski, "Biraz zamana ihtiyacım var. Son aylarda eksikliğini yaşadığım oyun ritmini yakalamam gerektiği için bu coşkuyu biraz frenlemem lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Kararları sadece ben veririm, Galatasaray'dan emindim"

Alman oyuncu, "Galatasaray'da ilk 11'de yer almak 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılma şansınız için ne kadar önemli? şeklindeki soruya karşılık, formda olduğunda milli takıma katkı verebileceğini ifade etti.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe transferi konusunda Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile konuşup konuşmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Milli Takım Teknik Direktörü ile düzenli temastayım. Bir dönem o da İstanbul'daydı, Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Ancak o kadar çok deneyimim var, kimseden tavsiye almama gerek yok. Kararları sadece ben veririm. Ben Galatasaray'dan emindim. Bundan dolayı oradayım. Sonuçta ben tercihimle yaşamak zorundayım kulüple, şehirle, taraftarla, her şeyiyle, risklerle de ..."