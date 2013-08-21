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Play-off turu mücadelesi 5 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi 5 maçla başladı.

Play-off turu mücadelesi 5 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi 5 maçla başladı.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:16
681 Okunma
Play-off turu mücadelesi 5 maçla başladı
ANKARA

FIFA kokartlı hakem Cüney Çakır'ın yönettiği maçta Milan, deplasmanda PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı. Günün sürprizine ise Real Sociedad imza atı. İspanyol ekibi, deplasmanda Olympique Lyon'u 2-0 yenerek gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.

Play-off turunda ilk maçlar bugün yapılacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Fenerbahçe, sahasında İngiltere'nin Arsenal takımıyla TSİ 21.45'te karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve diğer maçların programı şöyle:

Shakhter-Celtic: 2-0

Olympique Lyon-Real Sociedad: 0-2

Paços Ferreira-Zenit: 1-4

PSV Eindhoven-Milan: 1-1

Viktoria Plzen-Maribor: 3-1

- Program

Bugün TSİ 21.45'te başlayacak 5 karşılaşma şöyle:

Dinamo Zagreb-Austria Wien

Ludogorets-Basel

Steaua Bükreş-Legia Varşova

Schalke 04-PAOK

Fenerbahçe-Arsenal

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:17
Anahtar Kelimeler:
Play-Off
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