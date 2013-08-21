Play-off turu mücadelesi 5 maçla başladı

ANKARA



FIFA kokartlı hakem Cüney Çakır'ın yönettiği maçta Milan, deplasmanda PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı. Günün sürprizine ise Real Sociedad imza atı. İspanyol ekibi, deplasmanda Olympique Lyon'u 2-0 yenerek gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.



Play-off turunda ilk maçlar bugün yapılacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Fenerbahçe, sahasında İngiltere'nin Arsenal takımıyla TSİ 21.45'te karşılaşacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve diğer maçların programı şöyle:



Shakhter-Celtic: 2-0



Olympique Lyon-Real Sociedad: 0-2



Paços Ferreira-Zenit: 1-4



PSV Eindhoven-Milan: 1-1



Viktoria Plzen-Maribor: 3-1



- Program



Bugün TSİ 21.45'te başlayacak 5 karşılaşma şöyle:



Dinamo Zagreb-Austria Wien



Ludogorets-Basel



Steaua Bükreş-Legia Varşova



Schalke 04-PAOK



Fenerbahçe-Arsenal





AA