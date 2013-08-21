Play-off turu mücadelesi 5 maçla başladı

ANKARA
FIFA kokartlı hakem Cüney Çakır'ın yönettiği maçta Milan, deplasmanda PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı. Günün sürprizine ise Real Sociedad imza atı. İspanyol ekibi, deplasmanda Olympique Lyon'u 2-0 yenerek gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.
Play-off turunda ilk maçlar bugün yapılacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Fenerbahçe, sahasında İngiltere'nin Arsenal takımıyla TSİ 21.45'te karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve diğer maçların programı şöyle:
Shakhter-Celtic: 2-0
Olympique Lyon-Real Sociedad: 0-2
Paços Ferreira-Zenit: 1-4
PSV Eindhoven-Milan: 1-1
Viktoria Plzen-Maribor: 3-1
- Program
Bugün TSİ 21.45'te başlayacak 5 karşılaşma şöyle:
Dinamo Zagreb-Austria Wien
Ludogorets-Basel
Steaua Bükreş-Legia Varşova
Schalke 04-PAOK
Fenerbahçe-Arsenal
FIFA kokartlı hakem Cüney Çakır'ın yönettiği maçta Milan, deplasmanda PSV Eindhoven ile 1-1 berabere kaldı. Günün sürprizine ise Real Sociedad imza atı. İspanyol ekibi, deplasmanda Olympique Lyon'u 2-0 yenerek gruplara kalmak için büyük bir avantaj yakaladı.
Play-off turunda ilk maçlar bugün yapılacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak. Fenerbahçe, sahasında İngiltere'nin Arsenal takımıyla TSİ 21.45'te karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve diğer maçların programı şöyle:
Shakhter-Celtic: 2-0
Olympique Lyon-Real Sociedad: 0-2
Paços Ferreira-Zenit: 1-4
PSV Eindhoven-Milan: 1-1
Viktoria Plzen-Maribor: 3-1
- Program
Bugün TSİ 21.45'te başlayacak 5 karşılaşma şöyle:
Dinamo Zagreb-Austria Wien
Ludogorets-Basel
Steaua Bükreş-Legia Varşova
Schalke 04-PAOK
Fenerbahçe-Arsenal
AA
Son Güncelleme: 21.08.2013 08:17