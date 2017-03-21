Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91315
ALTIN
143.273
DOLAR
3.6246
STERLIN
4.4880
EURO
3.9119
Sinema projelerine verilen destekler açıklandı
Sinema projelerine verilen destekler açıklandı
Çağla Büyükakçay Miami'de teklerde elendi
Çağla Büyükakçay Miami'de teklerde elendi
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için kampa giriyor
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için...
TBMM'de '18 Mart menüsü'
TBMM'de '18 Mart menüsü'
Konutta 20 yıla varan kredi
Konutta 20 yıla varan kredi

Pınar Karşıyaka Umana Reyer'i konuk edecek

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka Umana Reyer'i konuk edecek

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek.

21 Mart 2017 Salı 10:19
18 Okunma
Pınar Karşıyaka Umana Reyer'i konuk edecek

İZMİR

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i ağırlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Umana Reyer'i konuk edecek.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Mart Çarşamba günü Venedik'te oynanacak.

Avrupa kupalarında 170. karşılaşma

Rakibiyle normal sezonda aynı grupta yer alan Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda İtalya'da oynanan karşılaşmayı 75-61 kaybetmiş, İzmir'de ise rakibini 99-59 mağlup etmişti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 1976-1977 sezonu Koraç Kupası birinci turunda, o zamanki adı Canon Reyer olan İtalyan takımına karşı her iki maçta da yenilerek elenmişti.

Avrupa kupalarında 170. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 84 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Pınar Karşıyaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği gözünü üst sıralara dikti
Gençlerbirliği gözünü üst sıralara dikti
Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova'ya konuk olacak
Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova'ya konuk olacak
Çağla Büyükakçay Miami'de teklerde elendi
Çağla Büyükakçay Miami'de teklerde elendi
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için kampa giriyor
Milli güreşçiler Avrupa Şampiyonası için kampa giriyor
'Kaybolup gitmek istemiyorum'
'Kaybolup gitmek istemiyorum'
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ