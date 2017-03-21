Pınar Karşıyaka Umana Reyer'i konuk edecek

İZMİR

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Umana Reyer'i ağırlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen organizasyonda son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Umana Reyer'i konuk edecek.

Karşılaşmanın rövanşı 29 Mart Çarşamba günü Venedik'te oynanacak.

Avrupa kupalarında 170. karşılaşma

Rakibiyle normal sezonda aynı grupta yer alan Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda İtalya'da oynanan karşılaşmayı 75-61 kaybetmiş, İzmir'de ise rakibini 99-59 mağlup etmişti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 1976-1977 sezonu Koraç Kupası birinci turunda, o zamanki adı Canon Reyer olan İtalyan takımına karşı her iki maçta da yenilerek elenmişti.

Avrupa kupalarında 170. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 84 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.