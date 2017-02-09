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Pınar Karşıyaka turdan umutlu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fraport Skyliners'a mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Işıldar, "Alman temsilcisi bizden çok iyi bir takım değil." dedi.

Pınar Karşıyaka turdan umutlu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fraport Skyliners'a mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Işıldar, "Alman temsilcisi bizden çok iyi bir takım değil." dedi.

09 Şubat 2017 Perşembe 09:19
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Pınar Karşıyaka turdan umutlu

Pınar Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Serdar Işıldar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fraport Skyliners'ın karşılaşmanın üçüncü periyodunda iyi bir seri yakaladığını, rakiplerinde 35 sayı kaydeden Morrison'un kariyer rekoru kırdığını kaydetti.

Alman temsilcisinden daha iyi bir takım olduklarını belirten Işıldar, şöyle konuştu:

"Günümüzde olursak seyircimizin desteğiyle Karşıyaka'da bu işi geçeriz diye umut ediyorum, bunun için elimizden geleni yapacağız. Son periyotta farkı 3-4 sayıya indirme şansını ele geçirdik ama bunu değerlendiremedik. Onlardan daha iyi bir takımız. Önümüzde ciddi bir maç programı var. Ligde Trabzonspor Medical Park'a konuk olduktan sonra gelecek hafta içinde Ankara'da Türkiye Kupası maçlarına çıkacağız. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. O maçlardan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde adımızı son 16 takım arasına yazdırmak için uğraşacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaBasketbol FIBA Şampiyonlar LigiBasketbol
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