Pınar Karşıyaka turdan umutlu

Pınar Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Serdar Işıldar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fraport Skyliners'ın karşılaşmanın üçüncü periyodunda iyi bir seri yakaladığını, rakiplerinde 35 sayı kaydeden Morrison'un kariyer rekoru kırdığını kaydetti.

Alman temsilcisinden daha iyi bir takım olduklarını belirten Işıldar, şöyle konuştu:

"Günümüzde olursak seyircimizin desteğiyle Karşıyaka'da bu işi geçeriz diye umut ediyorum, bunun için elimizden geleni yapacağız. Son periyotta farkı 3-4 sayıya indirme şansını ele geçirdik ama bunu değerlendiremedik. Onlardan daha iyi bir takımız. Önümüzde ciddi bir maç programı var. Ligde Trabzonspor Medical Park'a konuk olduktan sonra gelecek hafta içinde Ankara'da Türkiye Kupası maçlarına çıkacağız. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. O maçlardan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde adımızı son 16 takım arasına yazdırmak için uğraşacağız."