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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Donar

Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'ı ağırlayacak

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Donar

Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'ı ağırlayacak

23 Ekim 2018 Salı 09:52
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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Donar

İZMİR

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'ı konuk edecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belçika'dan Spirou Basket'i 86-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda'dan Donar'la saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

C Grubu'nun ilk maçında Donar kendi evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 90-81 yenmişti. 

Avrupa'da 193. randevu

Avrupa kupalarında 193. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 192 karşılaşmada 98 galibiyet, 93 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 108 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 14 bin 941 sayı gördü.

Donar'la ilk kez karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Hollanda takımlarıyla daha önce oynadığı 2 maçı da kazandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIBA Erkekler Avrupa KupasıPınar KarşıyakaDonar
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