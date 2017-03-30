Pınar Karşıyaka Dörtlü Final'i göremedi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Umana Reyer'e yenilerek bu sezon Avrupa Kupası mücadelesini tamamladı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen organizasyonda toplam 20 maça çıkan Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 7 yenilgi aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, B Grubu'nu 3. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Alman temsilcisi Fraport Skyliners'ı, son 16 turunda ise Beşiktaş Sompo Japan'ı saf dışı bıraktı.

Çeyrek finalde İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i ilk maçta 74-71 mağlup etmesine rağmen dünkü müsabakada rakibine 74-66 yenilen Pınar Karşıyaka, Dörtlü Final'e kalamadı.

Avrupa kupalarında 171. karşılaşmasını geride bırakan Türk temsilcisi, bu maçlarda 85 galibiyet, 85 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.