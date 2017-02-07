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Pınar Karşıyaka avantaj peşinde

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman ekibi Fraport Skyliners ile deplasmanda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka avantaj peşinde

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman ekibi Fraport Skyliners ile deplasmanda karşılaşacak.

07 Şubat 2017 Salı 10:09
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Pınar Karşıyaka avantaj peşinde

Pınar Karşıyaka, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Alman ekibi Fraport Skyliners ile deplasmanda karşılaşacak.

B Grubu'nda 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle averajla 3. sırada yer alarak son 24 takım arasına kalan Pınar Karşıyaka, A Grubu'nu yedişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada tamamlayan Fraport Skyliners ile son 16 turuna kalabilmek için mücadele edecek.

Frankfurt'taki Fraport Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın rövanşı 21 Şubat Salı günü İzmir'de oynanacak.

Bu turu geçecek ekip, son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak.

Avrupa'da 166. karşılaşma

Avrupa kupalarında 166. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 81 galibiyet, 83 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaFIBA Şampiyonlar LigiiFraport Skyliners
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