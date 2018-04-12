PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Göztepe'ye 90 bin, Galatasaray'a 45 bin, Yeni Malatyaspor'a 20 bin, Konyaspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca, taraftarlarının neden olduğu disiplin ihlallerinden dolayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iç saha, Göztepe ile Yeni Malatyaspor'a ise dış saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezaları verildiği ifade edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig'den Gaziantepspor ile Samsunspor da disiplin ihlallerinden dolayı 7 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.