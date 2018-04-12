Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110035
ALTIN
176.535
DOLAR
4.0914
STERLİN
5.8051
EURO
5.0358
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu
Asker arkadaşları 72 yıl sonra...

PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 16:59
0 Okunma
PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Göztepe'ye 90 bin, Galatasaray'a 45 bin, Yeni Malatyaspor'a 20 bin, Konyaspor'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca, taraftarlarının neden olduğu disiplin ihlallerinden dolayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iç saha, Göztepe ile Yeni Malatyaspor'a ise dış saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezaları verildiği ifade edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig'den Gaziantepspor ile Samsunspor da disiplin ihlallerinden dolayı 7 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFFPFDKSüper LigGöztepeYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev
Terraneo'ya İngiltere'de yeni görev
Mustafa Cengiz'den şeffaflık açıklaması
Mustafa Cengiz'den şeffaflık açıklaması
Görme engelli judocuların dünya kupası heyecanı
Görme engelli judocuların dünya kupası heyecanı
NBA'de play-off'lara kalan son takım belli oldu
NBA'de play-off'lara kalan son takım belli oldu
Vodafone Park 2 yaşında
Vodafone Park 2 yaşında
Fatih hoca ile öz güvenimi yeniden kazandım
Fatih hoca ile öz güvenimi yeniden kazandım
Bisikletçiler 'tarih için' yarışıyor
Bisikletçiler 'tarih için' yarışıyor
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ