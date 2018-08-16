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PFDK kararları açıklandı

TFF PFDK, Antalyaspor'dan Charles'a 3, Göztepe'den Andre Castro'ya 2 ve Beto'ya da 1 maç men cezası verdi.

PFDK kararları açıklandı

TFF PFDK, Antalyaspor'dan Charles'a 3, Göztepe'den Andre Castro'ya 2 ve Beto'ya da 1 maç men cezası verdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:45
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PFDK kararları açıklandı

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Antalyaspor'dan Charles Fernando'ya 3, Göztepe'den Andre Castro'ya 2 ve Beto'ya da 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynanan maçın hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Charles'a 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandı.

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Göztepe'den Andre Castro'ya 2 maç, aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Beto'ya da bir maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

MKE Ankaragücü'ne 55 bin, Göztepe ve Bursaspor'a 20'şer bin, Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye 15'er bin, Akhisarspor'a da 9 bin lira para cezası uygulayan PFDK, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk edilen Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'a ceza verilmesine gerek görmedi.

Diğer yandan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı hükmen mağlup

PFDK, Trabzonspor 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nı hükmen mağlup saydı.

Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakada cezalı futbolcu oynatan bordo-mavili takımın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PFDKKarar
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