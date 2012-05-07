PFDK kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin kurulu (PFDK), kamuoyunun merakla beklediği futbolda şike ve teşvik primi soruşturması kapsamındaki cezaları gece yarısı açıkladı.



TFF'nin internet sitesinden 71 madde halinde duyurulan kararlar uyarınca, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanları İlhan Ekşioğlu'na 3, Şekip Mosturoğlu'na ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Futbolculara ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda aldığı kararlar federasyonun internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre kurul, İbrahim Akın'ı 3 yıl, Serdar Kulbilge, Ümit Karan ve Ahmet Çelebi'yi 2'şer yıl, Cemil Turan, Cengiz Demirel, Mehmet Şen ve Yavuz Ağırgöl'ü de 1'er yıl hak mahrumiyetiyle cezalandırdı.

Kulüplere ceza yok

Öte yandan, kurul, müsabaka sonucu etkilemekten dolayı kurula sevk edilen ve aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu toplam 16 kulüp için ''isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına'' karar verdi.

Yıldırım, Şener ve Havutçu'ya ceza verilmedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, futbolda şike ve teşvik soruşturması kapsamında, soruşturmada adı geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Trabzonspor Kulübü yöneticisi Nevzat Şakar, eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'ya ceza vermedi.

PFDK, ayrıca, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı kurula sevk edilen ve aralarında Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübün yöneticisi Nevzat Şakar, Fenerbahçeli yönetici Murat Özaydınlı, eski İBB Spor Kulübü Başkanı ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Semih Şentürk, Sercan Yıldırım, Gökçek Vederson, Sezer Öztürk, Emenike ve Mehmet Yıldız'ın da bulunduğu çok sayıda kişi için ''ceza tayinine yer olmadığına'' karar verdi