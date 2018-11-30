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PFDK'den Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti, sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'e ise 3 maç men cezası verdi.

PFDK'den Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti, sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'e ise 3 maç men cezası verdi.

30 Kasım 2018 Cuma 09:00
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PFDK'den Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'e ceza

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serdar Aziz'in 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı. 

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ise sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası alması yönünde karara vardı.

PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşmanın ardından Mustafa Cengiz'e daha önce iki farklı toplantıda toplam 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası vermişti.

Sarı-kırmızılı kulüp de çeşitli nedenlerden dolayı toplam 173 bin lira para cezası aldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'a da para cezası 

PFDK, Beşiktaş Kulübüne 110 bin lira, futbol A takım direktörü Ali Naibi'ye ise 21 gün hak mahrumiyetiyle 25 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Kulübüne 45 bin, Çaykur Rizespor'a 20 bin lira para cezası verdi.

MKE Ankaragücü 170 bin lira para cezası alırken, sarı-lacivert kulübü basın sözcüsü Tuna Yılmaz'a da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
PDFKCeza
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