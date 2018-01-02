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PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

02 Ocak 2018 Salı 17:06
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PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı Çebi'ye 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nın Antalyaspor futbolcusu Maicon Marques'e 3 maç men ve 13 bin lira, Osmanlıspor futbolcusu Anıl Karaer'e de 2 maç men cezası uyguladığı belirtildi.

Antalyaspor'a da 13 bin 500 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş KulübüAhmet Nur çebi
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