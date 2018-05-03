PFDK'den 6 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de geride kalan hafta oynadıkları maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor'a çeşitli para cezalarının uygulandığı belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe'ye 260 bin, Beşiktaş'a 215 bin, Bursaspor'a 189 bin, Atiker Konyaspor'a 60 bin, Galatasaray ve Trabzonspor'a 15 biner lira para cezası verdiği aktarıldı.

Bursaspor görevlisi Gökhan Tokcan'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası uygulayan kurulun, taraftarlarının neden olduğu disiplin ihlallerinden dolayı Galatasaray ve Bursaspor'a iç saha, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Atiker Konyaspor'a da dış saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezaları verdiği kaydedildi.

Samsunspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası

PFDK'nin, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a, Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verdiği bildirildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor maçına çıkmayan Kayseri Erciyesspor'un bir sezonda ikinci kez müsabakaya çıkmamasından dolayı 3-0 mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bundan sonra bu takımla maçı olan ekiplerin karşılaşmaları oynamadan hükmen galip ilan edilmesine karar verildiği duyuruldu.