Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97718
ALTIN
144.428
DOLAR
3.5643
STERLIN
4.6400
EURO
4.0040
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle'...
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye...
Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu
Kış lastiği sektörde 'itici güç'...

PFDK'dan Turgut Doğan Şahin'e 4 maç ceza

PFDK, Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin'e 4 maçtan men cezası verdi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor kulüpleri para cezası aldı.

PFDK'dan Turgut Doğan Şahin'e 4 maç ceza

PFDK, Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin'e 4 maçtan men cezası verdi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor kulüpleri para cezası aldı.

23 Mayıs 2017 Salı 17:59
9 Okunma
PFDK'dan Turgut Doğan Şahin'e 4 maç ceza

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın deneyimli oyuncusu Turgut Doğan Şahin'e 4 maçtan men cezası verdi. 

Kurulun toplantısının ardından TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Turgut Doğan Şahin'e, Atiker Konyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında rakip takımın taraftarlarına ve görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası verildi.

3 kulübe para cezası
Fenerbahçe Kulübüne, kupada Medipol Başakşehir ile yapılan yarı final rövanşında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lira para cezası uygulandı.

Atiker Konyaspor, saha olayları nedeniyle 15 bin, Medipol Başakşehir de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira ceza aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PFDKTurgut Doğan ŞahinCezaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finallerin başarılı ismi Mourinho
Finallerin başarılı ismi Mourinho
Futbolcu Ozan Tufan'a kaçakçılıktan gözaltı
Futbolcu Ozan Tufan'a kaçakçılıktan gözaltı
Ajax ikinci Manchester United ise ilk kupanın peşinde
Ajax ikinci Manchester United ise ilk kupanın peşinde
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
Avrupa Ligi'ne İspanyollar damga vurdu
Avrupa Ligi'ne İspanyollar damga vurdu
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ