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PFDK'dan Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 20 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 20 bin lira para cezası verdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:58
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PFDK'dan Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sarı-lacivertli kulübün 20 bin lira para cezası aldığı bildirildi.

Kurulun, Göztepe'ye 50 bin, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da 20'şer bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nün ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada bazı tribünlerin bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
TFFFenerbahçeSpor Toto Süper Lig
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