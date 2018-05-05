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PFDK Beşiktaş kararını verdi

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar verdi.

PFDK Beşiktaş kararını verdi

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar verdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:01
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PFDK Beşiktaş kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, gelecek sezon kupadan men edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, müsabakaya çıkmayan Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, kupadan ihraç edilmesine, gelecek sezon kupada yer almamasına ve bu sezon kupanın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödülleri iade etmesine karar verdiği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan'daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun, kaldığı yerden seyircisiz devam edilmesine karar verdiği 3 Mayıs'taki müsabakaya çıkmamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PFDKBeşiktaşTürkiye Futbol Federasyonu
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