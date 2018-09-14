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Performansımız belirleyici olacak

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, "Karadağ da Slovenya da basketbolda ekol olan ülkeler. Ancak, rakiplerin ne yapacağı değil, bizim sahada ne yapacağımız önemli." dedi.

Performansımız belirleyici olacak

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, "Karadağ da Slovenya da basketbolda ekol olan ülkeler. Ancak, rakiplerin ne yapacağı değil, bizim sahada ne yapacağımız önemli." dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 13:46
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Performansımız belirleyici olacak

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni geçmek için çıkacakları maçlarda kendi performanslarının belirleyici olacağını bildirdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) internet sitesine açıklamalarda bulunan NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Yılmaz, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 2. turunda mücadele eden Türkiye'nin, Karadağ ve Slovenya ile yapacağı grup maçlarını değerlendirdi.

İki maçın da zorlu geçeceğini vurgulayan 21 yaşındaki oyuncu, "Karadağ da Slovenya da basketbolda ekol olan ülkeler. Ancak, rakiplerin ne yapacağı değil, bizim sahada ne yapacağımız önemli. Çok farklı meziyetlere sahip oyuncuların olduğu bir takımız. Dolayısıyla burada, bizim performansımız belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

"Seyirci avantajını kullanmalıyız"

Bu akşam Karadağ ile yapacakları karşılaşmada seyirci avantajını iyi kullanmaları gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Tekrar Ankara'da taraftarların önünde oynayacağım için heyecanlıyım. Ankara'da oynadığımız son iki maçta salonda muhteşem bir atmosfer vardı. Ankara seyircisi bizi çok destekliyor ve basketbolu da iyi biliyor. Bize orada, milli takımda olma duygusunu fazlasıyla yaşattılar. Orada, A Milli Takım seviyesinde oynamak bambaşka bir duygu. Taraftarımızın da desteği, bizi bir adım ileri götürüyor. Böyle bir seyirciye sahip olmak başka bir güç. Seyircilerin verdiği destek bazı günler bizi gerçekten galibiyete taşıyan en önemli unsur oluyor. Bu da bizim için çok önemli." şeklinde görüşlerini aktardı.

17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Slovenya'nın daha zorlu bir rakip olduğunu belirten milli basketbolcu, "Slovenya maçı daha zor geçecek. Hem deplasmanda olacağız hem de Slovenya son Avrupa şampiyonu. Önümüzdeki iki maçın da önemi çok büyük. Alacağımız galibiyetlerle diğer maçlara daha moralli çıkacağız. ABD'de olacağım için sezon içerisindeki maçlarda yer alamayacağım maalesef ama umuyorum ki ikinci tura bu maçları kazanarak başlar, sezon içerisinde de bu moralle devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan Korkmaz, gelişimi için antrenmanlardan önce şut çalışması yaptığını kaydederek, "Benim için önemli olan yapabildiğim şeyleri en iyi seviyeye getirmek ve sonrasında yapamadıklarıma odaklanmak. Üst seviyelerde tutunabilmek için böyle çalışmanız gerekiyor. Ben de bunun farkındayım. Yaptığım en iyi şeylerden birisi de şut. Bunu en üst seviyeye çıkartırsam daha da başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Basketbol tecrübe kazandıkça güzelleşiyor"

Savunma konusunda gelişme kaydettiğinden bahseden Furkan, şunları aktardı:

"Zaman zaman saha içinde farklı meziyetlerimizi ortaya çıkartıyoruz, maçlarda farklı pozisyonlarda oynayabiliyoruz. Savunmada olduğumda atletik bir oyuncu olmamın avantajlarını kullanıyorum diyebilirim. Hücumu iyi okuyabildiğimi düşünüyorum. Savunma anlamında da önceki senelere göre kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Nerede durmam, nerede topa atlamam gerektiğini biliyorum. Benim için basketbol tecrübe kazandıkça güzelleşiyor." 

"İki ayda alıştım"

NBA'e alışma sürecinden bahseden milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"ABD'de ilk iki ay çok zorlandım ama sonrasında alıştım. Tabii ki bir alışma süreci olacaktı ve bu benim için iki ay sürdü. Daha sonra basketbolla birlikte oradaki normal hayata, kültüre ve insanlara da alıştım. Şu an Philadelphia'da olduğum için çok mutluyum. İlk sezon sadece talihsiz diyebileceğim bir sakatlık yaşadım. Onun dışında her şey benim için çok yolunda gidiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Furkan Korkmaz2019 FIBA Dünya Kupası2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriNBAKaradağ
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