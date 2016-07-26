Pereira: Çok risk alamayız böyle bir eleme turunda

İSTANBUL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının Danimarkalı stoperi Simon Kjaer ile karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Çok iyi bir takımla karşılaşacaklarını ve turu geçmek istediklerini vurgulayan Pereira, şöyle devam etti:

"Monaco iyi savunma yapıyor. Agresif olarak savunmada iyi organize oluyorlar. Topu kazandıklarında hızlı oyuncularıyla kontrataklar üretebiliyorlar. Eleme maçları hatalarla şekillenir. Anahtar, iyi konsantre olmak. Geçişleri iyi yapmalıyız. Çok risk alamayız böyle bir eleme turunda. Haldır huldur önde basmaya çalışırsak, fazla risk alıp hatalara sürüklenebiliriz. Takımımız olgun olmalı, hata yapmamalıyız. İki maçın sonunda turu geçen belli olacak. Bunu aklımızdan çıkarmadan mücadelemizi sürdürmeliyiz. Çok hızlı oynayacak kapasitemiz yok şu anda. Sahada yarın zeki olmalıyız."

"Normal bir sezon öncesi geçirmedik"

Yaklaşık 4 haftadır çalıştıklarını belirten Pereira, "Alışık olduğumuz normal sezon öncesi geçiremedik. Tatil için az zamanımız oldu. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olanlar geç döndü. 3 oyuncumuz cezalı. 3 oyuncumuz da sakat. 4 haftalık hazırlık sürecimiz vardı. 2 hafta tam takım çalıştık. Bu seviyedeki bir maça hazırlanmak için ideal süreyi bulamadık. Bu şartlarda bile maçı kazanacak kapasitedeyiz. Hırslı ve realist olmalıyız. Böyle turlarda ufak hatalar her şeye mal olabilir. Anları çok iyi oynamalıyız. Maçın anahtarı bu." ifadelerini kullandı.

Pereira, Robin van Persie'nin sakatlığından dolayı yarın oynayamayacağını söyledi.

"2 farklı sistemden oynamalıyız"

Pereira, takımda denediği 3-5-2 sistemi hakkında da bilgi verdi.

Geçen sezonun sonundan beri bu sistem üzerinde düşündüğünü vurgulayan Pereira, "Bu takımın 2 sistemi birden oynayabilmesi gerekir. Bu gereklilik için yeni sistemde kararı verdim. Türkiye Ligi'nin yapısından dolayı bu kararı aldım. 2 farklı sistem oynayabilmek istedim. Cebimizde alternatif sistem olması lazımdı. Bu yapıyı yıllardır tanıyorum. Yeni bir sistem değil benim için. Zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

Basın toplantısını takip eden gazeteciler, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Pereira'nın doğum gününü kutladı.