Perde kapanıyor

BAKÜ



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Avrupa Oyunları, 68 bin seyirci kapasiteli Bakü Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek kapanış töreniyle sona erecek.



Avrupa Oyunları Organizasyon Komitesi'nden (BEGOC) yapılan açıklamaya göre, kapanış töreninde de açılış töreninde olduğu gibi Azerbaycan kültür ve tarihinin ön planda tutulduğu gösteriyle oyunlara veda edilecek.



Açıklamada, sporcular, onların aileleri, antrenörler, "Alev koruyucuları" ismi verilen gönüllüler, sponsorlar ve izleyicilerin katılımıyla adeta karnaval şeklinde bir kapanış törenine imza atılacağı belirtildi.



Yaklaşık 6 bin oyuncunun görev alacağı seremoninin sanat yönetmenliğini, ABD'li gösteri yönetmeni James Hadley üstlenecek.



Törene, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi ve BEGOC Başkanı Mehriban Aliyeva, Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Patrick Hickey ile bazı ülkelerden başbakan, meclis başkanı ve bakan düzeyinde yetkililer katılacak.



Ülke tarihinin en büyük organizasyonu olan 1. Avrupa Oyunları'nda 50 ülkeden yaklaşık 6 bin sporcu, 20 branşta yarıştı.



Bakü'de 5'i yeni, 7'si yenilenen, 6'sı da geçici inşa edilen 18 tesiste yapılan oyunlar süresince 800'ü yabancı, 700'ü yerli yaklaşık bin 500 gazeteci görev yaptı.



Sporcular, senkronize yüzme, yüzme, atlama, artistik jimnastik, atıcılık, bisiklet, 3'e 3 basketbol plaj futbolu, plaj voleybolu, triatlon, sutopu, okçuluk, badminton, masa tenisi, voleybol, boks, eskrim, karate, tekvando, judo, güreş, sambo, kano ve atletizm gibi branşlarda madalya mücadelesi verdi.

