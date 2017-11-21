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Pepe: "Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim"

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takıma gelmesini istediğini söyledi.

Pepe: "Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim"

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takıma gelmesini istediğini söyledi.

21 Kasım 2017 Salı 14:20
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Pepe: "Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim"

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takıma gelmesini istediğini söyledi. 

Amerikan CNN televizyonuna röportaj veren 34 yaşındaki Portekizli stoper, eski takım arkadaşı Ronaldo'ya sonsuz saygı duyduğunu belirterek, "Messi'ye göre daha komple bir futbolcu. Arkadaşım ve benim için çok önemli biri. Eğer gerçekleşmesi mümkünse tabii ki Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmesini isterim." dedi.

İnsanların Ronaldo'yu tanımadan konuştuğunu savunan Beşiktaşlı futbolcu, "Normal bir insan ve bizim gibi alışkanlıkları var. Çocuklarını seviyor. Baba olmanın öneminin farkında, görevini mükemmel ve doğal bir şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Röportajda, Avrupa'nın büyük ve önemli kulüplerinden çok sayıda transfer teklifi aldığını belirten Pepe, "Beşiktaş'ın teklifi ve projesi dikkatimi çekti. Çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi, gitmemezlik yapamazdım. İnsanların bana ilgisine sırtımı dönemezdim." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarların Vodafone Park'taki desteğine de değinen Portekizli yıldız, "Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Türk insanı futbolu yaşıyor. Futbol onlar için bir tutku. Bunu takımlarına sevgileriyle gösteriyorlar." yorumunu yaptı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda limitlerini bilerek, rakiplere saygı duyarak, ayakları yere basan bir takımla şampiyonluğa ulaştıklarını anlatan Pepe, "Dünya Kupası benim için yorucu ama güzel bir hedef. Sahip olduğum şeyler için savaşırım. Oturup bir şeylerin bana gelmesini beklemem, umut etmem. Daha fazla başarı elde etmek için savaşmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPepeCristiano Ronaldo
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