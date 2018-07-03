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"Pepe benim için bir fırsat"

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı stoper Alpay Çelebi, siyah-beyazlı takımdan arkadaşı Portekizli yıldız Pepe'nin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

"Pepe benim için bir fırsat"

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı stoper Alpay Çelebi, siyah-beyazlı takımdan arkadaşı Portekizli yıldız Pepe'nin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 11:32
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"Pepe benim için bir fırsat"

Alpay Çelebi, kariyer hedefleri, Beşiktaş'taki geleceği ve milli takımla katılacağı 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı ekipte birlikte çalıştığı Pepe ile Domagoj Vida'nın önemli futbolcular olduğuna değinen Alpay, "Pepe ile Vida çok büyük stoperler. Pepe, Dünya Kupası'na gitmeden önce beraber çalışıyorduk. Beni çalıştırıyordu." diye konuştu.

Portekizli yıldızın söylediklerini uygulamaya çalıştığını aktaran genç futbolcu, "Pepe, söylediklerinin tamamını sahada uygulayan bir futbolcu. Kendisi, yaptıklarını bana da aşılamaya çalışıyor. Ben de onları uygulamaya çalışıyorum. Pepe'nin benim için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş A Takımı ile iki Ziraat Türkiye Kupası maçında oynayan Alpay Çelebi, "Geride kalan sezon benim için güzel ve düzenli geçti. Beşiktaş A Takımı'nda antrenmanlara çıkmaya başladım. Türkiye Kupası maçlarında forma giydim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig maçlarında kadroya girdim. Benim için öncelik Beşiktaş'ta kalıcı olmak. Sonra da bunun gibi turnuvalarda bizi izleyenlere kendimi göstererek Avrupa'ya açılma fırsatı yakalamak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz"

Alpay Çelebi, Finlandiya'da 16-29 Temmuz'da düzenlenecek 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olmak istediklerini kaydetti.

Ay-yıldızlı futbolcu, teknik ekibin ve futbolcuların gayretle çalıştığını anlatarak, "Çalışmalarımız yoğun ve yorucu geçiyor ama bunlar tatlı yorgunluklar. İnşallah bize geri dönüşü çok iyi olur. Takım arkadaşlarım elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Güzel bir kamp geçirip Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonanın B Grubu'nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile karşılaşacaklarını hatırlatan Alpay, "Mücadele edeceğimiz grup gerçekten çok zorlu ama her zaman zoru seven bir milletiz. Orada da zoru başaracağımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda kötü takım yok. Daha çok çalışacağız. Hak ederek kazanacağız. Zorlu maçlar olacak ama iyi mücadele ederek kazanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alpay Çelebi2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa ŞampiyonasıPepe
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