Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
112390
ALTIN
159.404
DOLAR
3.8605
STERLİN
5.0687
EURO
4.4754
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım sıklığı artıyor'
'PRP ve proloterapi yöntemlerinin kullanım...
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi'...
Twitter'da 280 karakter uygulaması
Twitter'da 280 karakter uygulaması

Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu Pavelka, Galatasaray'ın iyi bir form durumu var. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde veya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıyorlar. O yüzden şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı şanslı görüyorum." dedi.

Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu Pavelka, Galatasaray'ın iyi bir form durumu var. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde veya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıyorlar. O yüzden şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı şanslı görüyorum." dedi.

09 Kasım 2017 Perşembe 12:02
0 Okunma
Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray

İSTANBUL - Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasarayfavori gördüğünü söyledi.

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pavelka, ligde geride kalan 11 hafta sonunda sezon başında hedefledikleri pozisyonda olamadıklarını belirtti.

Kasımpaşa'nın yetenekli oyunculardan kurulu çok iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Pavelka, ligdeki şampiyonluk favorisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray şu anda oldukça iyi gidiyor. Galatasaray'ın iyi bir form durumu var. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde veya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıyorlar. O yüzden şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı şanslı görüyorum."

Beşiktaş'a övgü

David Pavelka, ligde şampiyonluk yarışında bu sezon Galatasaray'ı favori görmesine rağmen Beşiktaş'a karşı oynamaktan daha fazla keyif aldığını dile getirdi.

Çekya'dan Türkiye'ye gelmenin kendisi için zor bir karar olduğunu anlatan orta saha oyuncusu, Süper Lig'de çok kaliteli takımlar bulunduğunu aktardı.

Süper Lig'in ülkesinde fazla takip edilmediğini ve Kasımpaşa'ya geldiğinde neyle karşılaşacağını bilmediğini vurgulayan Pavelka, "Süper Lig her sene daha iyiye gidiyor. Ligdeki kalitenin üst düzey olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlar da maçlar kaybedebiliyor. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde Beşiktaş'a karşı oynamaktan fazlasıyla keyif alıyorum. Bence ligdeki en iyi ve en büyük takım Beşiktaş. Beşiktaş'a karşı oynamak daha fazla keyif veriyor." diye konuştu.

Kasımpaşa'nın lige iyi bir başlangıç yaptığını ancak şu anda bulundukları konumun beklentilerinin dışında olduğunu kaydeden Pavelka, şöyle devam etti:

"Umarım bu kötü zamanları arkamızda bırakacağız. Daha iyi işler yaparak hedeflediğimiz yere ulaşacağız. Çok tecrübeli bir takım değiliz. Aynı zamanda şanssız anlar da yaşadık. Özellikle son dönemde takım olarak ne yapabileceğimizi maçların tamamında olmasa da bölüm bölüm gösterebildik ve istediğimiz performansı sahaya yansıtabildik. Son dakikada yediğimiz goller ya da bu yaşadığımız şanssız anlar hakkında kendimizi biraz daha geliştirebilir ve bunu durdurabilirsek daha fazla puan kazanarak yukarılara doğru tırmanacağımıza inanıyorum."

"Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamaması şaşırtıcıydı"

David Pavelka, Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamamasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Çekya'nın en iyi jenerasyonunun sonuna geldiğini ve bu sebeple yeni oyuncularla yeni bir takım kurulduğunu ifade eden Pavelka, "Çekya bu yüzden Dünya Kupası'na gidemedi belki ama Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamaması benim için oldukça büyük bir sürpriz oldu. Türkiye'nin, bu kadar ünlü oyunculara sahipken Dünya Kupası'na katılamaması beni şaşırttı." değerlendirmesinde bulundu.

VAR sistemi

Pavelka, hakem kararları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Hakemlerin kötü kararlarından dolayı bazı puanlar kaybettiğimizi düşünüyorum ama son karşılaşmada 2-0 öndeyken, farkı 3'e çıkaracak pozisyonları da yakalamıştık. Maçı bitiremediğiniz zamanlarda böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Hakemlerde aynı futbolcular gibi saha içerisinde hatalar yapabiliyor. Eğer Video Yardımcı Hakem sistemi hakemin hata yapmasını engelleyecekse, kullanılması gerektiğini düşünüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
PavelkaFavoriGalatasarayKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hukukçu golcüden 'eğitim' tavsiyesi
Hukukçu golcüden 'eğitim' tavsiyesi
"Yabancı sınırlaması bugün için söz konusu değil"
"Yabancı sınırlaması bugün için söz konusu değil"
Mircea Lucescu'dan futbolculara tavsiyeler
Mircea Lucescu'dan futbolculara tavsiyeler
'Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum'
'Avrupa şampiyonasına katılacağımıza inanıyorum'
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul çağrısı
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul çağrısı
'İlhan Cavcav Sezonu'nda kırmızı-siyah hayal kırıklığı
'İlhan Cavcav Sezonu'nda kırmızı-siyah hayal kırıklığı
'Bu ikincilik şampiyonluktan değerli'
'Bu ikincilik şampiyonluktan değerli'
"Allah, Cenk'i nazarlardan korusun"
"Allah, Cenk'i nazarlardan korusun"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ