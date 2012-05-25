Patron yine uyardı

UEFA Başkanı Michel Platini, 2020 senesi için hem olimpiyatlara hem de Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olan Türkiye’nin iki organizasyonu birden düzenleyemeyeceğini bir kez daha dile getirdi

Macaristan’da açıklamalarda bulunan Platini, “Her ikisine birden adaylık durumu hoşuma gitmiyor. Ancak bu benim değil onların sorunu. Eğer olimpiyatı alırlarsa EURO 2020’yi alamayacaklar. Eğer olimpiyat olmazsa, ben oyumu Avrupa Şampiyonası için Türkiye’ye vereceğim. Her şeyi kazanabilir ya da herşeyi kaybedebilirler” dedi. UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino ise EURO 2020’nin adaylık süresinin uzatılmasının Türkiye’ye rakip çıkarma maksadıyla yapılmadığını söylemesine karşın adaylık sürecinin tam teşekküllü olması gerektiğinin de altını çizmeden edemedi.



