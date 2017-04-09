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Paris Maratonu'na Kenyalı çift damgasını vurdu

Paris Maratonu'nu erkeklerde Lonyangata, kadınlarda ise Lonyangata'nın eşi Rionoripo kazandı.

Paris Maratonu'na Kenyalı çift damgasını vurdu

Paris Maratonu'nu erkeklerde Lonyangata, kadınlarda ise Lonyangata'nın eşi Rionoripo kazandı.

09 Nisan 2017 Pazar 14:52
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Paris Maratonu'na Kenyalı çift damgasını vurdu

PARİS

41. Uluslararası Paris Maratonu'nda yarışan Kenyalı atlet Paul Lonyangata erkekler, eşi Purity Rionoripo ise kadınlar kategorisinde birinci oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 42 kilometre 195 metre uzunluğundaki parkurdaki maratonda, yaklaşık 57 bin kişi koştu.

Kenyalı Paul Lonyangata-Purity Rionoripo çifti, birinciliği kimseye bırakmadı. 24 yaşındaki atlet Lonyangata, parkuru 2 saat 6 dakika 10 saniyede, Rionoripo ise 2 saat 20 dakika 50 saniyede tamamladı.

Erkeklerde Kenyalı atletler Stephen Chebogut ve Solomon Yego, 2'nci ve 3üncü sırayı aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ParisMaratonKenyalı çiftSporönce Vatan
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