Paris Maratonu'na Kenyalı çift damgasını vurdu

PARİS
41. Uluslararası Paris Maratonu'nda yarışan Kenyalı atlet Paul Lonyangata erkekler, eşi Purity Rionoripo ise kadınlar kategorisinde birinci oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 42 kilometre 195 metre uzunluğundaki parkurdaki maratonda, yaklaşık 57 bin kişi koştu.
Kenyalı Paul Lonyangata-Purity Rionoripo çifti, birinciliği kimseye bırakmadı. 24 yaşındaki atlet Lonyangata, parkuru 2 saat 6 dakika 10 saniyede, Rionoripo ise 2 saat 20 dakika 50 saniyede tamamladı.
Erkeklerde Kenyalı atletler Stephen Chebogut ve Solomon Yego, 2'nci ve 3üncü sırayı aldı.
AA