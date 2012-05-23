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Paraya para demedi

Filipinli boksör Manny Pacquiao, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu.

Paraya para demedi

Filipinli boksör Manny Pacquiao, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 17:21
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Paraya para demedi

ANKARA 

Forbes'un Mayıs 2011 ile Mayıs 2012 arasında yaptığı değerlendirmeye göre, 67 milyon dolar gelir elde eden 33 yaşındaki Pacquiao'yu, geçen yılki listede 75 milyon dolarlık kazancıyla zirvede yer alan Amerikalı golfçü Tiger Woods takip etti.
Woods'un, 58 milyon dolarlık kazancıyla ikinci olduğu listede, NBA takımlarından Miami Heat'in yıldız oyuncusu LeBron James kazandığı 53 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.
Pacquiao, 8 farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör ve Amerikan Boks Yazarları Birliği (BWAA) tarafından ''On Yılın En İyi Dövüşçüsü'' olarak adlandırılmıştı. Filipinli boksör ayrıca Mayıs 2010'da ülkesinde yapılan seçimlerde, Sarangani Eyaleti milletvekili seçilerek ''Temsilciler Meclisi''ne girmişti.
Forbes'un; yıllık kazanç, medya, internet ve sosyal alandaki popülariteye göre derlediği listeye göre dünyanın en güçlü sporcusu, listenin 12'nci sırasındaki Tiger Woods olurken 15'inci sıradaki LeBron James ikinci, 27'nci Kobe Bryant ise üçüncü oldu.

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Son Güncelleme: 23.05.2012 09:23
Anahtar Kelimeler:
Filipinli BoksörManny PacquiaoParaya Para
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