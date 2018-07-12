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Paralimpik tekvandocunun hedefi 2020 Tokyo

Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Nurcihan Ekinci, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için çalışmalarını Bitlis'te yoğun şekilde sürdürüyor.

Paralimpik tekvandocunun hedefi 2020 Tokyo

Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Nurcihan Ekinci, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için çalışmalarını Bitlis'te yoğun şekilde sürdürüyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:41
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Paralimpik tekvandocunun hedefi 2020 Tokyo

Bulgaristan'ın Filibe kentinde geçen ay gerçekleştirilen Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Nurcihan Ekinci, 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Küçük yaşta yüksekten düşerek sol kolunu kaybeden milli sporcu Nurcihan Ekinci, ortaokul öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı tekvandoda kendini geliştirdi ve 2 yılda katıldığı 7 organizasyonun 4'ünde dereceye girmeyi başardı.

Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Nurcihan Ekinci, Tokyo'daki 2020 Paralimpik Oyunları'na gidebilmek için ABD'nin başkenti Washington ve Güney Kore'deki puan toplama maçlarında tatamiye çıkacak.

Tekvando Milli Takımı Antrenörü Sezer Köksal yönetiminde Tatvan Spor Salonu'nda müsabakalara hazırlanan Nurcihan Ekinci, Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

"Hiç hayal etmediğim yerdeyim"

Nurcihan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Sezer Köksal'ın kendisine verdiği destekten dolayı tekvandoda büyük başarı elde ettiğini söyledi.

"Başarı gösteriyorsam, bu onun emeği ve mimarlığından kaynaklanıyor. Her zaman söylüyorum; başarısızlıklar benim, başarılar onundur. Hiçbir zaman bununla övünmedim." diyen Nurcihan, şöyle devam etti:

"O olmasaydı, bu durumda olmayacaktım. Hiç hayal etmediğim ve beklemediğim bir yerdeyim. Çok hızlı gelişen bir durum. Bu başarı, azim ve sağlam bir antrenmandan kaynaklanıyor. İnsanların bana inanması ve desteklemesi de başarımı etkiledi. Mutluluğumu tarif edemem. Tekvandoya başladıktan sonra bende muhteşem bir öz güven duygusu gelişti. Gördüğüm her insana spora başlamasını söylüyorum. Farklı bir kimlik kazanıyorsunuz. Özellikle kız çocuklarının mutlaka spora başlaması gerekiyor."

Nurcihan Ekinci, şu anda dünya sıralamasında 7'nci basamakta yer aldığını belirterek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için de olimpik havuzda bulunduğunu aktardı.

"Engelli de olsan istediğin dalda yükselebilir, başarabilirsin"

Normal şartlarda çoğu zaman engelinin karşısına çıktığını, kendisine acıyarak bakanların ve üzülenlerin olduğunu ifade eden Nurcihan Ekinci, şunları kaydetti:

"Hala söyleyenler var. Eskiden bunları çok takar ve üzülürdüm. Şu an hiç umrumda değil. Statümün değişmesiyle o düşüncelerimin çok gereksiz olduğunu görüyorum. Boşu boşuna üzülüyormuşum. İşi avantaja çeviriyorum. Her şeyi kendime uydurmaya çalışıyorum. Bir kola çok da ihtiyacım yokmuş diyebilirim. Olmasa da olurmuş. Kesinlikle engel teşkil etmiyor. Şu anda şartlar o kadar değişti ki bütün branşlar için söylüyorum, engelli de olsan istediğin dalda yükselebilir, başarabilirsin."

"Elemelerden çıkarsak 2020 bizim için en büyük zafer"

Antrenör Sezer Köksal, Nurcihan Ekinci ile tanıştıktan sonra hazırladıkları haftalık ve aylık programlar kapsamında ağırlık, fitness, koşu, kros, teknik ve taktik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Nurcihan Ekinci'nin katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarılardan dolayı Dünya Tekvando Federasyonunca yapılan puanlama sisteminde 7'nci sırada olduğunu kaydeden Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızımız aynı zamanda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için ülkemizden aday 5 sporcudan biri. Hedefimiz puan toplamak. Washington ve Güney Kore'deki maçlara katılacağız. İlk 4'e girmeye çalışıyoruz. İlk 4'e girdiğimizde elemesiz Tokyo'ya gidebiliyoruz. Bu sıralamada yer alamazsak Asya ve Avrupa kıta elemelerine kalmak zorundayız. Onlardan yüzümüzün akıyla çıkarsak 2020 bizim için en büyük zafer. Şu anda doğudaki illerden tekvandoda Van'da Nur Tatar Askari, Bitlis adına da inşallah ikinci kızımız olur."

"Devlet sporculuğu unvanını kazandı"

Nurcihan Ekinci'nin engelini avantaja dönüştürerek tekvandoda üst seviyeye çıktığını dile getiren Köksal, şunları aktardı:

"Spor Genel Müdürlüğünce kızımıza aylık olimpiyat harçlığı ödeniyor. Aynı zamanda kızımız Adana kulübü Çetin Topçuoğlu'na transfer oldu. Yıllık maaşı ve yol giderleri kulüp tarafından karşılanıyor. Gerçekten bu az bir rakam değil. Yıllık 100 bin liranın üzerinde masraf oluyor. 2016 yılında yaptığı dereceden dolayı devlet sporculuğu unvanını kazandı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Nurcihan EkinciParalimpik Oyunları
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