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PAOK'a piyango

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Avrupa kupalarında Metalist Kharkiv'in yerine PAOK'un mücadele edeceğini duyurdu

PAOK'a piyango

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Avrupa kupalarında Metalist Kharkiv'in yerine PAOK'un mücadele edeceğini duyurdu

15 Ağustos 2013 Perşembe 13:27
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PAOK'a piyango

ANKARA - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi play-off turunda, 2013-2014 sezonunda Avrupa kupalarından diskalifiye edilen Ukrayna takımı Metalist Kharkiv'in yerine Yunanistan temsilcisi PAOK'un yer alacağını açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Kurulundaki 5 üyeden oluşan Acil Durum Heyeti, şike yaptığı gerekçesiyle 2013-2014 sezonu Avrupa kupalarından diskalifiye edilen Metalist Kharkiv'in yerine PAOK, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla eşleşti.

PAOK kadrosunda, Fenerbahçe'den kiralanan Slovak orta saha oyuncusu Miroslav Stoch da yer alıyor. 

PAOK'un, Şampiyonlar Ligi play-off'una yükselmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ise doğrudan gruplara kaldı.

Metalist Kharkiv, kararı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıyabilecek.

Ukrayna Futbol Federasyonu, Metalist ile Karpaty Lviv arasında 19 Nisan 2008 yılında oynanan maçta şike yapıldığı gerekçesiyle Metalist'ten 7 futbolcu ve bir yönetici, Karpaty'den de 3 futbolcuya ceza vermişti.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 13:28
Anahtar Kelimeler:
PAOK
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