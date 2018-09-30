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Pamuk tarlasından dünya şampiyonasına

Ailesine yardımcı olabilmek için pamuk tarlalarında çalışırken atletizmle tanışan ve bugüne kadar pek çok başarı elde eden milli atlet Hüseyin Can, bugünlerde hem pamuk tarlasında çalışıyor hem de dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Pamuk tarlasından dünya şampiyonasına

Ailesine yardımcı olabilmek için pamuk tarlalarında çalışırken atletizmle tanışan ve bugüne kadar pek çok başarı elde eden milli atlet Hüseyin Can, bugünlerde hem pamuk tarlasında çalışıyor hem de dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

30 Eylül 2018 Pazar 16:50
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Pamuk tarlasından dünya şampiyonasına

Şanlıurfa'da ailesine yardımcı olabilmek için pamuk tarlalarında çalışırken ortaokul yıllarında atletizmle tanışan ve bugüne kadar pek çok başarı elde eden milli atlet Hüseyin Can, bugünlerde hem pamuk tarlasında çalışıyor hem de dünya şampiyonasında derece elde etmek için çalışmalarına devam ediyor. 

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şenocak köyünde yaşayan 9 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Hüseyin Can (20), ortaokul sıralarındayken düzenlenen okullar arası yarışmalarda gösterdiği başarıyla dikkati çekince okul müdürü tarafından atletizme yönlendirildi.

Yaşadığı sıkıntılara rağmen atletizmden kopmayan ve milli forma giyme başarısını gösteren Hüseyin Can, son olarak Andorra’nın Canillo kentinde 40 ülkeden 311 atletin katıldığı 34. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı erkekler kategorisinde 6. oldu. Hüseyin'in yer aldığı Türk Milli Takımı, dünya üçüncülüğünü elde etti.

Şampiyonanın ardından döndüğü memleketinde hem antrenmanlarına devam eden hem de ailesiyle birlikte pamuk toplayan milli atlet Hüseyin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin çiftçilik yaparak geçimlerini sağladığını, kendisinin de yazın pamuk tarlasında kışın da seralarda çalıştığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren koşmayı sevdiğini anlatan Hüseyin, atletizmle de 12 yaşındayken tanıştığını, imkansızlıklara rağmen kendisini geliştirerek milli takıma kadar yükseldiğini kaydetti.

Hüseyin, spor hayatını sürdürürken eğitimini de aksatmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ortaokul son sınıfta atletizmle tanıştım. Köy yollarında antrenmanlar yaparak kendimi geliştirdim. Önce spor lisesini ardından da Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünü kazandım. Eğitimime orada devam ediyorum. İmkanım olmadığı için çoğu zaman köyde antrenman yapıyorum. Zaman zaman da otostop yaparak kent merkezine gidip hocalarımla çalışıyorum. Yazın ailemle pamuk tarlasında pamuk topluyoruz. Kışın da seralarda çalışıp masraflarımı çıkarıyorum." 

Hedef, dünya şampiyonluğu

Girdiği yarışmalarda Türkiye'de birçok dereceler elde ettiğini, iki hafta önce de Andorra’da bireyselde dünya 6'ncısı olduğunu anlatan Hüseyin Can, "Bu yılın başlarında Balkan Şampiyonası seçmelerine gittim, Türkiye 4’üncüsü oldum. Sırbistan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Balkan 2'ncisi oldum. Avrupa seçmelerinde Türkiye 3'üncülüğüm var. Avrupa Şampiyonası'nda 13'üncü oldum. En son 34. Dünya Şampiyonası'nda 6. oldum. Hedefim gelecek yıl büyüklerde dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı. 

Antrenör Canbek: Antrenman yapacak pistimiz yok

Hüseyin Can'ın antrenörü Cuma Canbek de Şanlıurfa'da atletizmin çok fazla destek görmediğini ancak imkan verilmesi halinde, atletizmde büyük başarılar elde edileceğine inandığını vurguladı.

Sporcuları yarışmalara hazırlamakta zorlandıklarını anlatan Canbek, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da çok yetenekli sporcu arkadaşlarımız var. Antrenman yapacak bir pistimiz dahi yok. Çoğu zaman ormanlık alanda ve zaman zaman da 11 Nisan Stadyumu'nda antrenman yapıyoruz. Burada da futbol antrenmanı olunca rahat çalışamıyoruz. Örneğin Hüseyin Can yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir köyden geliyor. Buraya gelirken de çoğu zaman otostop yaparak geliyor. Gelemediği zamanlarda kendisini arayıp orada çalışmasını istiyorum. Hüseyin de tarlalarda, bahçelerde veya köy yollarında koşarak antrenman yapıyor. Destek olunması halinde inanıyorum ki ileriki dönemlerde daha büyük başarılar elde edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaPamuk TarlasıAtletizmMilli Atlet Hüseyin Can
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