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Özgür Çek Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Özgür Çek'i transfer etti.

Özgür Çek Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Özgür Çek'i transfer etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:28
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Özgür Çek Kasımpaşa'da

Kasımpaşa Kulübü, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Özgür Çek'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun, Kemerburgaz Tesisleri'nde, sportif direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Özgür Çek, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 20 lig maçına çıktı ve 3 gol kaydetti.

Öte yandan sol kanat oyuncusu Özgür Çek, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen oyuncunun, kulüp doktoru Cem Ergenç'in nezaretinde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi. Özgür'ün sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaÖzgür Çek
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