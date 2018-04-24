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Özel sporcular İstanbul'da kulaç atacak

TÖSSFED tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak yüzme şampiyonasında 120 özel sporcu mücadele edecek.

Özel sporcular İstanbul'da kulaç atacak

TÖSSFED tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak yüzme şampiyonasında 120 özel sporcu mücadele edecek.

24 Nisan 2018 Salı 11:38
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Özel sporcular İstanbul'da kulaç atacak

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) düzenleyeceği yüzme şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 81 ilden gelen 120 özel sporcu, Türkiye şampiyonluğunu elde edebilmek için mücadele edecek.

İstanbul Beylikdüzü Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenecek şampiyonada, birinci ve ikinci bölge yarışmalarında başarılı olan 90 kulüpten 120 özel sporcu, madalya arayacak.

Şampiyonanın açılış seremonisi yarın İstanbul Beylikdüzü Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonunda saat 14.00'da yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Özel Sporcular Spor FederasyonuTÖSSFEDYüzme şampiyonasıİstanbul Beylikdüzü Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu
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