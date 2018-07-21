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Özel sporcudan 'örnek' davranış

INAS Avrupa Yaz Oyunları'nda madalyalar kazanan özel sporcu Sümeyra Türk, sakatlanan Fransız rakibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Özel sporcudan 'örnek' davranış

INAS Avrupa Yaz Oyunları'nda madalyalar kazanan özel sporcu Sümeyra Türk, sakatlanan Fransız rakibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:54
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Özel sporcudan 'örnek' davranış

2018 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Yaz Oyunları'nda madalyalar kazanan özel sporcu Sümeyra Türk, sakatlanan rakibini hastanede ziyaret ederek örnek bir davranış sergiledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonada masa tenisinde, Ebru Acer ile çift bayanlar kategorisinde gümüş, Lara Samsun ile çift bayanlar ve Garip Olcaş ile karışık çift kategorilerinde bronz madalya alan milli sporcu, boynuna astığı madalyaların yanı sıra sergilediği örnek davranışla da gönülleri kazandı.

Milli sporcu Sümeyra, AA muhabirine yaptığı açıklamada grup finallerinde mücadele ettiği Fransız rakibi Magali Rousset'in karşılaşmada sakatlanmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Maçın durmasının ardından antrenörleriyle konuştuğunu ve daha önceki organizasyonlardan da tanıdığı rakibinin durumunu merak ettiğini dile getiren Sümeyra Türk, "Antrenörlerime Magali'yi ziyaret etmek istediğimi söyledim. Hiç vakit kaybetmeden federasyonumuzdan yetkililerle hastaneye koştuk. Yanında olup acısını paylaşmak istedim. Elini tuttum acısını paylaştım." diye konuştu.

Gönülleri de kazandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da anlamlı davranışının ardından Sümeyra ile konuştuğunu ve fair-play davranışı nedeniyle kendisini tebrik ettiğini aktaran Aydın, "Sporcumuz sadece madalyaları değil, gönülleri de kazandı." ifadesini kullandı.

Özel sporcuyu "güzel" davranışı nedeniyle tebrik eden Aydın, şunları kaydetti:

"Fransız rakibi maçta sakatlanıyor. Sporcumuz antrenörleriyle görüşüp gitmek istediğini, rakibinin sağlık durumunu merak ettiğini söylemiş. Eşofmanları giymiş ve federasyon yetkilileriyle apar topar hastaneye gitmişler. Sporcumuz soluğu hastane alıyor. Yanında olup acısını paylaşmak istiyor. Rakibini müsabakalardan tanıyor, Slovenya'daki masa tenisi turnuvasında da karşı karşıya gelmişlerdi. Arkadaşlıkları da var. Özel sporcumuzu güzel davranışı nedeniyle tebrik ediyorum."

"Spor, dil, din ve ırk tanımıyor." ifadesini kullanan Aydın, "Sümeyra, sporun birleştirici gücünü bu örnekte bize bir kez daha gösterdi. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü bu davranışından sonra en çok Sümeyra'ya yakıştı." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor FederasyonuINAS
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